Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

28 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 22 Eylül ile biten haftada 14 milyar 184 milyon 898 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 644 milyar 512 milyon 639 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,87 arttı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,26 artışla 904 milyar 649 milyon 405 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,45 yükselişle 657 milyar 758 milyon 225 bin lira oldu.

Yıllık bazda bakıldığında, 22 Eylül ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 13,85 ve yabancı para mevduatta yüzde 34,87 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,19 yükselişle 834 milyar 472 milyon 459 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise bir haftada yüzde 1,42 artarak 549 milyar 30 milyon 763 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,43 artışla 366 milyar 171 milyon 186 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,42 yükselişle 323 milyar 571 milyon 138 bin lira oldu. Kredi kartı harcama tutarı da yüzde 0,64 artarak 107 milyar 851 milyon 448 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 173 milyar 124 milyon 447 bin lirası konut, 5 milyar 782 milyon 814 bin lirası taşıt ve 187 milyar 263 milyon 925 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 20,41, taksitli ticari krediler yüzde 70,54 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 10,22 arttı.

Kredi kartı harcama tutarının 51 milyar 937 milyon 645 bin lirası taksitli, 55 milyar 913 milyon 803 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.

Kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 22 Eylül ile biten haftada 11 milyar 205 milyon 128 bin lira arttı.

Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 907 milyar 617 milyon 215 bin liradan 1 trilyon 918 milyar 822 milyon 343 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,59 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24,03 artış kaydetti.

Verilen kredilerin 1 trilyon 876 milyar 715 milyon 779 bin lirası mali olmayan kesime, 42 milyar 106 milyon 564 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.

Kaynak: AA