Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

13 Şubat 2020

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 6,8 milyar lira artarak 2 trilyon 658 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Şubat ile biten haftada 6 milyar 821 milyon 293 bin lira artarak 2 trilyon 651 milyar 27 milyon 503 bin liradan 2 trilyon 657 milyar 848 milyon 796 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,04 artışla 1 trilyon 260 milyar 418 milyon 603 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,75 artarak 1 trilyon 296 milyar 620 milyon 663 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 1 milyar 612 milyon dolar artarak 226 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 196 milyar 55 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 658 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 74 milyar 397 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Kaynak: AA