Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 7 Ocak ile biten haftada 155 milyar 636 milyon 697 bin lira artarak 5 trilyon 560 milyar 910 milyon 486 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,54 artışla 1 trilyon 899 milyar 604 milyon 633 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 3,89 yükselişle 3 trilyon 452 milyar 290 milyon 698 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 690 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 292 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 7 Ocak itibarıyla 2 milyar 200 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,09 azalarak 736 milyar 124 milyon 895 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,75 artışla 646 milyar 183 milyon 318 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,07 düşüşle 297 milyar 983 milyon 630 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 273 milyar 790 milyon 739 bin lirası konut, 8 milyar 478 milyon 363 bin lirası taşıt ve 453 milyar 855 milyon 793 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Ocak ile biten haftada 57 milyar 788 milyon 53 bin lira artarak 4 trilyon 779 milyar 85 milyon 192 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,06 artış kaydetti.