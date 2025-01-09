Bankacılık sektörünün mevduatı azalırken, kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 3 Ocak ile biten haftada 317 milyar 623 milyon 709 bin TL azaldı ve 19 trilyon 144 milyar 565 milyon 833 bin TL'ye geriledi.

YP cinsinden mevduatta yükseliş

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,81 düşüşle 11 trilyon 746 milyar 155 milyon 427 bin TL oldu. Yabancı Para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,02 artışla 6 trilyon 471 milyar 57 milyon 372 bin TL'ye yükseldi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 192 milyar 4 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 210 milyon Dolar'ı yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 3 Ocak itibarıyla 144 milyon dolarlık artış görüldü.

Toplam kredi hacmi arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,40 artarak 1 trilyon 926 milyar 919 milyon 851 bin TL oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,16 yükselişle 2 trilyon 44 milyar 351 milyon 32 bin TL'ye, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,27 artışla 2 trilyon 366 milyar 615 milyon 319 bin TL'ye çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 464 milyar 46 milyon 92 bin TL'si konut, 58 milyar 308 milyon 437 bin TL'si taşıt ve 1 trilyon 404 milyar 565 milyon 322 bin TL'si de diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Ocak ile biten haftada 27 milyar 368 milyon 153 bin TL artarak 15 trilyon 483 milyar 209 milyon 306 bin TL'ye yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,91 artış kaydetti.