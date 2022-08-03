Bankacılık sektörünün net kârı 37,4 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü net kârı Haziran ayında 37 milyar 44 milyon TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre sektörün Ocak-Haziran dönemi kârı ise 169,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde bu rakam 33,79 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Haziran 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 11.713.882 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 2.498.419 milyon TL artmıştır. Haziran 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6.278.647 milyon TL, menkul değerler 1.903.799 milyon TL’dir. 2021 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı yüzde 27,1, krediler toplamı yüzde 28,1, menkul değerler toplamı %28,9 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,49 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre %28,1 artışla 6.796.195 milyon TL olmuştur.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı %43,9 artışla 1.027.520 milyon TL olurken, Haziran 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 169.145 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,05 seviyesinde bulunmaktadır."