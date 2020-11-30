Bankacılık sektörünun net karı 50 milyar TL'ye ulaştı

Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü, ekim ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk artışla 6 trilyon 236 milyar 32 milyon lira oldu. Bankaların aynı dönemdeki net kârı ise 50 milyara ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu( BDDK), Türk Bankacılık Sektörü

İnteraktif Aylık Bültenininde şu ifadeler kullanıldı:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Ekim 2020 döneminde Türk

Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 6.236.032 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün

aktif toplamı 2019 yılsonuna göre 1.745.214 milyon TL (yüzde 38,9) artmıştır. Ekim 2020 döneminde

en büyük aktif kalemi olan krediler 3.661.505 milyon TL, menkul değerler 1.068.459 milyon

TL'dir. 2019 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 38,9, krediler toplamı yüzde 37,9, menkul

değerler toplamı ise yüzde 61,7 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı

yüzde 3,97 olmuştur.



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019

yılsonuna göre yüzde 40,1 artışla 3.595.285 milyon TL olmuştur.



2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 16,3 artışla 572.608 milyon TL olurken, Ekim

2020 döneminde sektörün dönem net kârı 50.001 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı

ise yüzde 19,42 seviyesinde bulunmaktadır."