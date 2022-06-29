Bankacılık sektörünün net kârı yüzde 434,1 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2022 yılı Mayıs ayına ait Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni’ni yayınladı. Merkez Bankası’ndan düşük maliyetli fonlanan sektör, hem kredi faizlerindeki yükseliş hem yüksek enflasyon ortamında TÜFE endeksli devlet tahvillerinden elde edilen gelirlerle 2022 boyunca kâr rekoru kırmaya devam ediyor.

Bültene göre mayıs sonunda bankacılık sektörünün net kârı 132 milyar 101 milyon liraya çıkarken 2021’in aynı dönemine göre yüzde 434,1 artış gösterdi.

Mayıs 2022 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü ise 11 trilyon 303 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 2 trilyon 88 milyar 237 milyon TL arttı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,61

Mayıs 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6 trilyon 79 milyar 442 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 853 milyar 777 milyon TL oldu. 2021 yılsonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 22,7, krediler toplamı yüzde 24,0, menkul değerler toplamı yüzde 25,5, oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,61 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 24,1 artışla 6 trilyon 580 milyar 985 milyon TL’ye yükseldi.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 41,7 artışla 1 trilyon 11 milyar 762 milyon TL olurken, Mayıs 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 132 milyar 101 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,15 seviyesinde gerçekleşti.