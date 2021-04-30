Bankacılık sektörünün yabancı para varlıkları 2020'de yüzde 5 arttı



Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2020 yılı sonunda 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,3 artışla 316,2 milyar dolar, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 7,9 artışla 195,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2019 yıl sonuna göre yüzde 3,2 artışla 346,3 milyar dolar, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 6,5 artışla 262,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 27,5 azalışla 27,3 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 33,2 azalışla 18,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 28,3 azalışla 18,6 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 36,7 azalışla 10,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."