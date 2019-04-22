Bankacılık sermayesini güçlendirmek için 3.7 milyar euroluk ihraç

22 Nisan 2019

Hazine; kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla net 3,3 milyar euro tutarında, kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ise nominal 400 milyon euro tutarında DİBS ihraçları yapılacağını bildirdi.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"10 Nisan 2019 tarihinde açıklanan Yapısal Dönüşüm Adımları 2019'da bankacılık sektörünün sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli aksiyonların alınacağı kamuoyu ile paylaşılmış olup, bu kapsamda kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar euro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 4,61 faizli, kuponsuz DİBS; kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere nominal 400 milyon euro tutarında, 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz DİBS ihraç edilecektir."

TVF aracı rolü üstlenecek

İlgili ihraçlarda Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017'de kurulmuş olan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu aracı rolü üstlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen özel tertip DİBS'ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu'na (PİDF) ihraç edilecek.

PİDF, ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS'leri Kamu Bankalarına satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları tarafından ihraç edilecek sermaye benzeri tahvillerin satın alınması amacıyla veya sermaye benzeri kredi kullandırılması amacıyla kullanacak.

İkrazen ihraç edilecek DİBS'lerin karşılığında Hazine alacağı oluşacak, bununla ilgili 4749 sayılı Kanun uyarınca Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında ikraz sözleşmesi düzenlenecek.

İhraç edilecek DİBS'lerin banka bazında dağılımı şöyle:

Ziraat Bankası - 1.4 milyar euro

HalkBank - 900 milyon euro

VakıfBank - 700 milyon euro

Eximbank - 150 milyon euro

Kalkınma Bankası - 150 milyon euro

Ziraat Katılım - 100 milyon euro

Vakıf Katılım - 100 milyon euro

Emlak Katılım - 200 milyon euro