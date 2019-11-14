Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

14 Kasım 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 556,1 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 564,1 milyar TL'ye geldi.



Tüketici kredileri 437,1 milyar TL'den 440,6 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 114,5 milyar TL'den 112,6 milyar TL'ye geriledi.



Aynı hafta mevduat 2 trilyon 417,6 milyar TL'den 2 trilyon 429,8 milyar TL'ye geriledi.Takipteki alacaklar 139,3 milyar TL'den 140,1 milyar TL'ye çıktı.Veriler 8 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.