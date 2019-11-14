Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
BDDK, 8 Kasım'da sona eren haftaya ilişkin bankacılık istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ilgili haftada, mevduat ve krediler bir önceki haftaya göre artış kaydetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 556,1 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 564,1 milyar TL'ye geldi.
Tüketici kredileri 437,1 milyar TL'den 440,6 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 114,5 milyar TL'den 112,6 milyar TL'ye geriledi.
Aynı hafta mevduat 2 trilyon 417,6 milyar TL'den 2 trilyon 429,8 milyar TL'ye geriledi.Takipteki alacaklar 139,3 milyar TL'den 140,1 milyar TL'ye çıktı.Veriler 8 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.