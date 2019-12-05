Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültendeki verilere göre, 29 Kasım ile biten haftada bankacılık sisteminde mevduat ve krediler artış kaydetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 574,3 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 593,5 milyar TL'ye geldi.
Tüketici kredileri 446,3 milyar TL'den 450,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 112,7 milyar TL'den, 116,1 milyar TL'ye yükseldi. Aynı hafta mevduat 2 trilyon 446,8 milyar TL'den 2 trilyon
452,2 milyar TL'ye indi.
Takipteki alacaklar 141,2 milyar TL'den 143,6 milyar TL'ye çıktı.