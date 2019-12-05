ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültendeki verilere göre, 29 Kasım ile biten haftada bankacılık sisteminde mevduat ve krediler artış kaydetti.

Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 574,3 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 593,5 milyar TL'ye geldi.

Tüketici kredileri 446,3 milyar TL'den 450,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 112,7 milyar TL'den, 116,1 milyar TL'ye yükseldi. Aynı hafta mevduat 2 trilyon 446,8 milyar TL'den 2 trilyon
452,2 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar 141,2 milyar TL'den 143,6 milyar TL'ye çıktı. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap