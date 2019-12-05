Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler arttı

05 Aralık 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 574,3 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 593,5 milyar TL'ye geldi.



Tüketici kredileri 446,3 milyar TL'den 450,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 112,7 milyar TL'den, 116,1 milyar TL'ye yükseldi. Aynı hafta mevduat 2 trilyon 446,8 milyar TL'den 2 trilyon

452,2 milyar TL'ye indi.



Takipteki alacaklar 141,2 milyar TL'den 143,6 milyar TL'ye çıktı.