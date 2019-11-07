Bankacılık sisteminde mevduat ve krediler azaldı

07 Kasım 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon563,2 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 556,1 milyar TL'ye geldi.



Tüketici kredileri 434,4 milyar TL'den 437,1 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 112,1 milyar TL'den 114,5 milyar TL'ye çıktı.



Aynı hafta mevduat 2 trilyon 439 milyar TL'den 2 trilyon 417,6 milyar TL'ye geriledi. Takipteki alacaklar 138 milyar TL'den 139,3 milyar TL'ye çıktı.