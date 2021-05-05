Bankacılıkta çalışan sayısı azaldı

Bankacılık sisteminde çalışan sayısı, mart 2021 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185.981 kişi oldu. Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 632 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2.183 kişi azaldı.

Şube sayısı da bir önceki çeyreğe göre 19 adet, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 237 adet azalmıştır.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bankacılık sisteminde 54 banka faaliyet göstermektedir. Mevduat bankaları 34, kalkınma ve yatırım bankaları 14, katılım bankaları 6 tanedir.

Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 632 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2.183 kişi (yüzde 1,2 oranında) azalmıştır.

Cinsiyet ve eğitim durumuna göre çalışan sayısı

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 50,4, erkek çalışan oranı ise yüzde 49,6'dır.

2021 Mart ayı itibariyle, çalışanların yüzde 78'i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 8'i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluşmaktadır. Bu oran orta öğretim için yüzde 13'tür.

Şube sayısı

Şube sayısı mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 9.924'tür.

Şube sayısı, bir önceki çeyreğe göre 19 adet, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 237 adet azalmıştır.

Mart 2021 ayında mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 290 olmuştur.

Şube dışı alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi, mobil bankacılık hizmetlerine olan talebin artması ve bazı hizmetlerin destek hizmeti kuruluşlarından temin edilmesi; şube ve çalışan sayısını etkilemektedir.

Mart 2021 ayı itibarıyla, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 221 olmuştur. 100.000 kişiye düşen şube sayısı ise 12'dir."