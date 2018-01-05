Bankacılıkta kredi hacmi büyüdü

05 Ocak 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 29 Aralık ile biten haftada 9 milyar 119 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 125 milyar 488 milyon liradan 2 trilyon 134 milyar 607 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 61 milyar 22 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 959 milyar 400 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 29 Aralık ile biten haftada 15 milyar 213 milyon liralık düşüş yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,8 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 801 milyar 509 milyon liraya indi.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 29 Aralık ile biten haftada 1 milyar 489 milyon lira artarak 397 milyar 382 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 191 milyar 624 milyon lirası konut, 7 milyar 195 milyon lirası taşıt ve 198 milyar 563 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 392 milyon lira artarak 353 milyar 111 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,1 artışla 89 milyar 249 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 15 milyon lirası taksitli, 47 milyar 234 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 29 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 280 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları da yüzde 0,2 artışla 412 milyar 117 milyon liradan 412 milyar 926 milyon liraya çıktı.

Kaynak: AA