“Bankacılıkta kredi ‘ince ayar’ bir iştir”
İş Bankası’nın ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, kredi bölümünde işe başlayıp zirveye yükseldi. Sürdürülebilir bankacılığa inanıyor, “Kredi ince ayar bir iştir”diyor.
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