Bankacılıkta toplam mevduat 2.2 trilyon oldu

18 Ekim 2018

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 2 milyar 189 milyon 765 bin lira artarak 2 trilyon 198 milyar 746 milyon 236 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 12 Ekim ile biten haftada 2 milyar 189 milyon 765 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 198 milyar 746 milyon 236 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,45 artışla 1 trilyon 42 milyar 491 milyon 596 bin liraya çıkarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,10 düşüşle 1 trilyon 44 milyar 220 milyon 749 bin liraya geriledi.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 527 milyon dolar artarak 186 milyar 917 milyon dolara çıktı. Bunun 173 milyar 484 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 433 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 144 milyar 155 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 84 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 17 milyar 391 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 7 milyar 854 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,12 azalışla 396 milyar 108 milyon 566 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 1 azalışla 356 milyar 429 milyon 379 bin liraya geriledi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,31 azalışla 129 milyar 972 milyon 723 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 182 milyar 683 milyon 118 bin lirası konut, 5 milyar 463 milyon 296 bin lirası taşıt ve 207 milyar 962 milyon 152 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 12 Ekim ile biten haftada 34 milyar 52 milyon 176 bin lira azalarak 2 trilyon 456 milyar 640 milyon 939 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 25,34 artış gösterdi.

Kaynak: AA