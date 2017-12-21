Bankacılıkta yüzde 20 büyüme bekleniyor

21 Aralık 2017

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, ekonominin genel görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Leblebici, "Bu yıl ihracatın büyümeye katkısının yaklaşık yüzde 2 civarında olduğunu görüyoruz. Bu durumun büyümenin sürdürülebilirliği açısından kritik bir önemi var. Önümüzdeki sene de Avrupa'nın toparlanmasını, oradan gelen taleple yine minimum yüzde 2'lik büyümenin ihracattan geleceğini bekleyebiliriz. Bu çerçevede iç piyasanın büyümesi de devam edecektir. Çünkü ihracata çalışan bir sürü büyük firmaya ürün sağlayan firmalar da var ki bunun en iyi örneğini otomotiv sektöründe görebiliriz. Büyümenin 2018'de devam ederek yüzde 3,5-4 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

Enflasyonda yeniden tek hanenin görülmesini beklediğini ifade eden Leblebici, "2017 sonunda çift haneli olma ihtimali nispeten daha yüksek olan enflasyonun tek haneye geri gelmesini bekleyebiliriz. Benim beklentim, bu oranın yüzde 8,5 civarında olacağı yönünde" diye konuştu.

" Bankaların k â rlılığındaki artış hızı yavaşlayacak "

Ümit Leblebici, büyüme rakamlarının iyi gelmesi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ile sermaye getirisinde yaşanan düzelmenin, kredi büyümesine katkısı olduğunu vurguladı. Kredi büyümesinin temelinde, bankacılık sektörünün KGF imkanlarını da kullanarak ekonomik aktivitenin tetiklenmesine yardımcı olmasının yattığını anlatan Leblebici, "Bu birbirini harekete geçiren strateji; hükümetimiz, bankalar ve ilgili kurumlar tarafından iyi kurgulanmış bir yapı oldu. Bankacılık sektörü 2018'de, bu yılın benzerine yakın, yüzde 15-20 arasında büyüme gösterecektir. Bankaların kârlılığındaki artış hızının ise 2018'de, bu yılkinden daha düşük olmasını beklemek gerekir" dedi.

"Sektör KOBİ'de büyümeye devam edecek"

Leblebici, 2018'de her bankanın stratejik büyüme alanının farklı olacağı öngörüsünde bulunarak, şu görüşleri dile getirdi: "Her banka zayıf olduğunu düşündüğü alanda büyümek isteyecektir. Sektörün KOBİ'de büyümeye devam edeceğini, kurumsal bankacılıkta iyi projelere odaklanacağını, bireyselde ise 2018'i optimizasyon sağlamakla geçireceğini bekleyebiliriz. TEB olarak, bireysel, KOBİ ve kurumsalda dengeli gitmeyi hedefleyen bir bankayız. Stratejiler yıldan yıla değişiyor. Bazı yıllar iş gücüne katılım yükseliyor, bireysele ağırlık vermek gerekiyor. Bazı yıllar ise yatırım proje kredileri daha fazla geldiği için kurumsala ağırlık veriliyor. Yılların ortalamasına baktığınızda ise alanların dağılımı TEB için yüzde 33'tür"

Kaynak: AA