Bankalar 2020'de 60 milyar lira net kâr etti

Bankacılık sektörönün 2020 döneminde net kârı 59 milyar 973 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,76 seviyesinde gerçekleşti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyye denildi,



"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre Aralık 2020 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 6.107.832 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2019 yılsonuna göre 1.617.015 milyon TL (yüzde 36,0) artmıştır. Aralık 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3.576.732 milyon TL, menkul değerler 1.022.643 milyon TL’dir. 2019 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 36,0, krediler toplamı yüzde 34,7, menkul değerler toplamı ise yüzde 54,7 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,07 olmuştur.



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre yüzde 34,6 artışla 3.455.314 milyon TL olmuştur.



2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 22,1 artışla 600.804 milyon TL olurken, Aralık 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 59.973 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,76 seviyesinde bulunmaktadır."