Bankalar, 8 aylık karını yüzde 13 artırdı

Bankacılık sektörünün Ocak-Ağustos dönemi net kârı önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık %13 artarak 48.5 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Ağustos ayı verilerine göre, sektörün aktif büyüklüğü 6.8 trilyon TL'ye ulaşırken, kredilerin ve mevduatların bütüklüğü ise 3.9 trilyon TL oldu.

Geçen yıl sonuna göre sektörün toplam aktifleri %11.4, kredileri %9.3, mevduatları da %13.2 arttı.

Ağustos'ta takipteki kredi rasyosu yüzde 3.67 olan bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 17.26 seviyesinde gerçekleşti.