Bankalar Birliği'nde Alpaslan Çakar dönemi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) eski Başkanı Hüseyin Aydın'ın görevden ayrılmasıyla boşalan TBB yönetim kurulu başkanlığına Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar seçildi.

TBB'den yapılan açıklamada, birliğin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, başkan vekilliğine de Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in seçilmesine oybirliği ile karar verildiği belirtildi.

Ziraat Bankası'nın 26 Mart'ta yapılan genel kurulunda Ziraat Bankası genel müdürlük görevini 10 yıldır yürüten Hüseyin Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar atanmıştı. Görevi devretmesinin ardından Aydın'ın TBB yönetim kurulu başkanlığı görevi de sona ermişti.