Bankalar, borsayı yeni zirveye taşıdı

Borsa İstanbul yeni haftaya hızlı yükslişle başladı. Bilançolar öncesi, bankacılık endeksinde yüzde 10'a yakın yükseliş yaşanırken, BIST 100 endeksigünü yüzde 6,08 kazançla 3.847 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. BIST, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.854 puana taşıdı.

Bankacılık endeksi yüzde 9,91, holding endeksi yüzde 6,42 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde bankacılık oldu.

Bilançolar da fiyatlanmaya başladı

BIST cephesinde 3700 seviyesi üzerine kadar taşınan ralli sonrası bankalar öncülüğünde başlayan düzeltme sürecinin yeni vade ile birlikte yerini hızlı bir toparlanma sürecine bıraktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.700 puanın destek, 3.870 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Borsada bilanço beklentileriyle hisse bazında hareketlerin de ön planda olmayı sürdürmesi bekleniyor. Bazı analistler, aşırı iyimser fiyatlamalar olduğuna dikakt çekerek "Köpük var" değerlendirmesi de yaptı.

Analistler, İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın gelir vergisi kesintisi planının süresiz olarak kaldırılacağını belirtmesiyle birlikte Avrupa başta olmak üzere küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygıların küresel piyasalardaki etkilerinin izlendiğini ifade eden analistler, merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izlendiğini aktardı.

Yarın veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıkıyor.