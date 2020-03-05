Bankalar emekli promosyonu için atakta

05 Mart 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında önceki gün imzalanan protokol sonrası bankalar emeklilere verecekleri promosyonlar için yarışa girdi.

TEB, emekli maaşını taşıyan müşterilerinden maaşı bin 500 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında maaş alan emekliler ise bin 125 TL promosyon avantajından yararlanacak. Emekli maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise bin 250 TL promosyon alabilecek.

Halkbank emekli müşterilerine 750 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacak. Bankadan yapılan açıklamaya göre promosyon tutarı; bin 500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, bin 500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.

Yapı Kredi de emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart 2020’ye kadar bankayı tercih eden müşterilerine bin liraya varan nakit promosyon kazandıracak.

Garanti BBVA yaptığı açıklamada bin 500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, bin 500-2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara bin lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise bin 200 lira nakit promosyon ödemesi yapacağını belirtti.