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Bankalar, eylülde uzaktan başvuruyla 100 bin müşteri kazandı

Türkiye Bankalar Birliği verilerine, uzaktan müşteri edinimi yöntemiyle eylülde 345 bin başvuru geldi, 100 bini sonuçlandırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre Eylül 2021 itibarıyla uzaktan başvuru sayısı 345 bin oldu. Müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan uzaktan müşteri edinimi ise 100 bin olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre Eylül dönemi itibarıyla toplu edinim, online başvuru ve şube kanallarından edinilen müşteri sayısı 1 milyon 246 bin oldu.