Bankalar, kasım da firmaların 75,7 milyar lira borcunu yapılandırdı

Kasım ayında Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulamada yeniden yapılandırma yapan firma sayısı 242 firma ve miktar ise 75,3 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama Yeniden yapılandırmada; 242 firma ve 75,3 milyar TL oldu.

Ekim 2019-Kasım 2021 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 403 adet firma (141 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 242 firma (68 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama, Ekim 2019- Kasım 2021

FYYS bağıtlanan firmalardan;

4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,

6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı,

52 tanesi imalat sanayi,

5 tanesi enerji,

39 tanesi inşaat,

28 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri,

23 tanesi turizm,

23 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,

3 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,

4 tanesi eğitim,

6 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler,

5 tanesi diğer hizmetler sektöründe,

44 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Söz konusu firmaların 97’si İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 15’i Ege’de, 20’si Doğu Marmara’da, 39’u Batı Anadolu’da, 25’i Akdeniz, 15’i Orta Anadolu’da, 6’sı Batı Karadeniz, 2’si Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 19’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Ekim 2019-Kasım 2021 dönemi içinde,

749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,

2.286 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı,

12.448 milyon TL’si imalat sanayi,

10.385 milyon TL’si enerji,

13.353 milyon TL’si inşaat,

2.300 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri,

10.683 milyon TL’si turizm ve 5.987 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme,

1.265 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,

387 milyon TL’si eğitim,

409 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler,

711 milyon TL’si diğer hizmetler,

14.333 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere

yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 75.294 milyon TL’dir.

FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama Yeniden yapılandırma; 32 firma ve 396 milyon TL oldu.

Kasım 2019- Kasım 2021 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 78 adet firma (39 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 32 firma (13 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 6 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 7 tanesi inşaat, 9 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 3 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 4 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 13’ü İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 2’si Batı Anadolu’da, 1’i Akdeniz’de, 2’si Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde ve 1 tanesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Kasım 2019- Kasım 2021 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 20 milyon TL’si enerji, 71 milyon TL’si inşaat, 109 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 67 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler ve 56 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 396 milyon TL’dir."