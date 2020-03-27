Bankalar katılımını açıklamaya başladı
Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi ve Denizbank, TBB’nin işletmelere yönelik Hazine destekli, KGF kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.
Türkiye Bankalar Birliği’nin açıkladığı çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkanı kredi desteği paketlerine bankalar katılma kararlarını açıklamaya başladı.
Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi ve Denizbank’tan yapılan açıklamalarda TBB’nin işletmelere yönelik Hazine destekli, KGF kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldıkları belirtilerek 30 Mart’tan itibaren başvuruların alınacağı duyuruldu.