Bankalar Körfez'de önemli bir sınav veriyor

06 Ekim 2017

Basra Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkeleri içinde en büyük banka olan Qatar National Bank'ın (QNB) Mart 2018'de vadesi dolmadan çevirmesi gereken 3 milyar dolarlık kredi de, Arap ülkeleri arasındaki krizin durulmayı reddettiği bir ortamda piyasayı test edecek.

Bankacılar, QNB Finansbank'ın 570 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi için yapılan refinansman çalışmasının, Katar'ın komşularıyla olan ihtilafında tarafsızlığını korumaya çabalayan uluslararası bankaların karşılaştığı zorlukları ortaya koyduğunu söylediler.

Uluslararası bankalar krizin tarafı olan tüm ülkelerle ilişkilerini sürdürmeye çalışıyor, ancak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katı tutumu taraf belirlemeleri için bankaları baskı altında bırakıyor.

"Ya bizlesin ya da bize karşısın"

Bahreyn merkezli çalışan üst düzey bir bankacı, "İki tarafla da ilişkisi olan uluslararası bankalar şu anda ip üzerinde yürüyor ve her iki tarafla da ilişkilerini korumaya çalışıyorlar. Ancak bu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (bankalara) 'ya bizlesin ya da bize karşısın' dediği bir anda çok zor oluyor" dedi.

Bazı bankalar Katar'a verilen veya Katar'la bağlantılı krediler ile ilişkilerinin açıktan görülmesini istemiyor ve bu konuların kamuoyuna olabildiğince az yansımasına çalışıyorlar. ABD'li üst düzey bir bankacı "Açıktan Katarla ilgili kredileri destekliyor gibi görünmek istemiyoruz. Özel anlaşmalar ya da ikili anlaşmalar olabilir ancak kamuya yansıtılamaz" şeklinde konuştu.

Bu baskılar Katar'ın hisse sahibi olduğu Credit Suisse, Deutsche Bank ve Barclays gibi bankalar için daha büyük zorluk yaratıyor.

Geçen yılki anlaşmaya 30 banka katılmıştı

Her ne kadar bankacılar kredinin sağlanmasını bekleseler de, krediye katılımın Katar'ın komşuları tarafından nasıl algılanacağından korkan bazı bankalar krediye desteklemekte güçlük çekebilirler.

Bankacılar, QNB Finansbank'ın sendikasyon refinansmanı için boyut belirlenmediğini, bu sayede bankaların anlaşmaya katılmamaları ihtimali karşısında esneklik sağlanmış olacağını belirtti. QNB Finansbank geçen yıl kasım sonunda uluslararası piyasalardan 367 gün vadeli 103.5 milyon dolar ve 397.6 milyon euro tutarlarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağlamıştı. Anlaşmaya 30 banka katılmıştı.

QNB, Finansbank'ın yüzde 99.8 hissesini 2.7 milyar euroya National Bank of Greece'ten Aralık 2015'te satın almıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar ile ilişkilerini 5 Haziran'da askıyla almıştı. Katar ise suçlamayı reddediyor.

Kaynak: Reuters