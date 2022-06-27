Bankalar kredi kullanımını geçici olarak durdurdu

Şebnem TURHAN

BDDK yeni kararı sonrasında işin takibini de bankalara veriyor. Yani bankacılık sektörü hem kime kredi verdiğini denetleyecek hem ne kadar verebileceğinin kararını verecek hem de o kredinin yerinde kullanıldığını takip edecek. Son ikisi için zaten daha önce BDDK bankaları sorumlu tutmuştu. Yeni dönemde ise bankacılık sektörü kaynakları tüzel müşterilere kredi kullanımına bir ‘es’ verdiklerini söyledi.

Bankacılık kaynakları hem müşterilerin henüz ne yapacağını bilmemesi hem de bankaların kime ne vereceğini bilemediği için bugün kredi işlemi yapmadıklarını dile getirdi. ‘Aman yanlış yapmayalım’ düşüncesiyle kredi kullanımını durdurduklarını belirten bir diğer bankacılık sektörü kaynağı sektörün gece yarısı kararnamelerine çok alışık olsa da yine de uygulamanın tam olarak nasıl yürüyeceğini anlamak için birkaç gün geçici olarak kredi kullandırmaktan kaçındıklarını vurguladı.

Kaynakların verdiği bilgiye göre BDDK kararı bağımsız denetime tabi olmayan şirketleri kapsam dışı bırakmış olsa da bu şartın da değişme ihtimaline karşılık da temkinli davranıyor. Ayrıca yine aynı kaynak yüzde 10 sınırının da yüzde 5’e doğru indirilebileceğini bunun da önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirterek bankaların kredi konusundaki tavrının da haklı olduğunu kaydetti.

Döviz mevduatı olana kredi yok

Bir diğer bankacılık kaynağı ise kredi kullandırmaya devam ettiklerini ancak bazı koşullara da baktıklarını dile getirdi. Kaynak, ödemesi olan ve bankanın verdiği limitle iş yapan şirketleri zor durumda bırakmamak için kredi kullandırdıklarını belirtirken ancak şirketin döviz mevduatı varsa kredi vermediklerini ödemesini mevduatını bozdurarak karşılamasını önerdiklerini vurguladı.

BDDK tarafından ayrıca yapılan basın açıklamasında, kararın bazı şirketlerin TL kredi kullanıp döviz almasını engellemek için alındığı ifade edilerek, "Bazı şirketlerin döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri görülmüştür. Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir" denilmişti.

Zaten son dönemde getirilen makroihtiyati önlemler nedeniyle bankacılık sektöründe ticari kredi faizleri yükselmiş rotatif kredi faizleri yüzde 50’ye dayanmıştı. Ancak yüzde 73,5 seviyesindeki enflasyon nedeniyle borçlanmanın şirketler için avantajlı olduğuna dikkat çeken bankacılık kaynakları kredi büyümesinin de sürdüğünü hatırlattı.