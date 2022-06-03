Bankalar, net karını 1 yılda neredeyse 5'e katladı

Bankacılık sektörü net karı Nisan sonu itibarıyla 98,2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde sektörün net karı 20,7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Bir yıldaki değişim 4,75 kat olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Nisan 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 10.375.139 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 1.159.676 milyon TL artmıştır. Nisan 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 5.647.884 milyon TL, menkul değerler 1.750.142 milyon TL’dir. 2021 yılsonuna göre sektörün;

-Toplam Aktifi %12,6

-Krediler Toplamı %15,2

-Menkul Değerler Toplamı %18,5

oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,75 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre %15,6 artışla 6.131.476 milyon TL olmuştur.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı %34,0 artışla 956.854 milyon TL olurken, Nisan 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 98.183 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %20,40 seviyesinde bulunmaktadır."