Bankalar sabit faizli tahvile koştu

Şebnem TURHAN

Politika faizinin yüzde 14’te sabit tutularak makroihtiyati önlemlerle uygulanan parasal sıkılaştırma ve enflasyonla mücadelede bir yeni karar Merkez Bankası’ndan geldi.

Geçen ay yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarılan bankaların tuttukları TÜFE'ye endeksli tahvillerin iskonto oranı yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılırken, swap işlemlerinde uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 50'sinin devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) sepetinden oluşması kararlaştırıldı.

Bankacılık sektörü kaynakları bu hamlenin Merkez Bankası’nın yüzde 14 düşük fonlaması için gösterilen teminatlarda sabit faizli devlet tahvilleri ile daha maliyetli hale getirilmesiyle bir nevi endirekt parasal sıkılaştırma anlamına geldiğini belirtirken bir yandan da TÜFE endeksli kâğıtlar yerine sabit faizli kağıtlara talebin artarak Hazine’nin borçlanma maliyetlerinin daha düşürülmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Ancak bankacılık sektörü kaynakları üst üste atılan ve liralaşma stratejisi kapsamında olan bu adımların artık bankaların tüm kararlarını regülatörlerin vermesi anlamına geldiğine dikkat çekti.

Hazine gösterge tahvil faizinin altında borçlandı

Atılan adım karşılığını bugünkü Hazine ihalesinde kendini gösterdi. Hazine iki ihalede rekabetçi olmayan teklifler dahil 19.4 milyar lira borçlanırken sabit faizli 10 yıllık devlet tahvili ihalesinde oluşan faiz 10 yıllık gösterge tahvil faizinin 0.34 puan altında gerçekleşti. 10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 19,29 seviyesinde.

Hazine, ihalelerde toplam 7 milyar 673.5 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 11 milyar 750 milyon TL net rot satışlarla birlikte dünkü toplam satış tutarı 19 milyar 423.5 milyon TL'ye ulaştı.

Sabit kuponlu 10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 5 milyar 683.2 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 6 milyar 635 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 4 milyar 799 milyon olarak gerçekleşti. İhalede ortalama basit faiz yüzde 18,13, ortalama bileşik faiz yüzde 18,95 oldu. Sabit kuponlu tahvil ihalesi öncesinde kamuya atış yapılmazken, piyasa yapıcılarına 10 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 15 milyar 991 milyon TL oldu.

Değişken faizli tahvil ihalesi ihalesinde net 1 milyar 990.3 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 3 milyar 846.2 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 2 milyar 80.2 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; dönemsel faiz yüzde 12,21 oldu. Değişken faizli tahvil ihalesi öncesinde kamuya satış yapılmadı. Piyasa yapıcılarına 1 milyar 750 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 3 milyar 416 milyon TL oldu.

Düzenlemeler devreye girmeden önce bankaların değişken faizli tahvil ihalesine talepleri daha yüksek olurken işler değişti. Bankalardan sabit kuponlu devlet tahvili ihalesine son dönemde rekor talep geliyor. Yeni düzenleme de bu talep artışının sürmesini sağlayacak.

Analistler, ayrıca Hazine’nin borçlanmasında dövize endeksli ve değişken faizli borçlanmanın yüzde 70’in üzerinde payı olduğunu hatırlatarak bu adımlarla sabit faizli borçlanma miktarının da artırılmasını amaçlandığını da vurguladı.