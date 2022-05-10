Bankalara, 'döviz işlemlerini likit saatlere çekin' talebi

Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardan döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu saat 1000-1600 saatleri arasında gerçekleştirilmesini istedi.

Reuters'a bilgi veren toplam üç bankacı, son bir kaç gündür TCMB ya da BDDK'dan sözlü olarak söz konusu talebin bankalara iletildiğini söylediler.

Konuya yakın bir kaynak uygulama ile, likiditenin düşük olduğu saatlerde TL'deki oynaklığın azaltılmasının amaçlandığını kaydetti.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı, haberin yazıldığı sırada BDDK'dan yorum talebine ilişkin bir yanıt gelmedi.