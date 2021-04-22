Bankalarda mevduat arttı, kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 279 milyon lira azalarak 3 trilyon 751 milyar 897 milyon liraya geriledi. Toplam mevduat ise 7 milyar 720 milyon 166 bin lira artarak 3 trilyon 760 milyar 9 milyon 725 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 16 Nisan ile biten haftada sektörün toplam kredi hacmi 3 trilyon 761 milyar 176 milyon liradan 3 trilyon 751 milyar 897 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 553 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 642 milyar 636 milyon lira oldu.

Toplam mevduat 7,7 milyar lira yükseldi

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) ise 16 Nisan ile biten haftada 7 milyar 720 milyon 166 bin lira artarak 3 trilyon 752 milyar 289 milyon 559 bin liradan, 3 trilyon 760 milyar 9 milyon 725 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,78 artışla 1 trilyon 643 milyar 128 milyon 895 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,22 azalışla 1 trilyon 972 milyar 571 milyon 192 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 755 milyon dolar artarak 254 milyar 227 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 225 milyar 235 milyon dolar olurken, bunun 140 milyar 469 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 84 milyar 766 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.