Bankalarda mevduat azalırken, krediler arttı

10 Ekim 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 532,7 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 533,3 milyar TL'ye geldi.



Tüketici kredileri 421,8 milyar TL'den 425,1 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 113,9 milyar TL'den 113,5 milyar TL'ye geriledi.



Aynı hafta mevduat 2 trilyon 379,6 milyar TL'den 2 trilyon 372,5 milyar TL'ye geriledi. Takipteki alacaklar 127,5 milyar TL'den 132 milyar TL'ye çıktı. Veriler 4 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.