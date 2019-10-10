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Bankalarda mevduat azalırken, krediler arttı

Bankacılık sisteminde mevduat azalırken, krediler artış kaydetti.

Bankalarda mevduat azalırken, krediler arttı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 532,7 milyar TL olan toplam krediler 2 trilyon 533,3 milyar TL'ye geldi.

Tüketici kredileri 421,8 milyar TL'den 425,1 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 113,9 milyar TL'den 113,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı hafta mevduat 2 trilyon 379,6 milyar TL'den 2 trilyon 372,5 milyar TL'ye geriledi. Takipteki alacaklar 127,5 milyar TL'den 132 milyar TL'ye çıktı. Veriler 4 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.

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