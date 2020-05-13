Bankalardaki COVID-19 tedbirleri belirlendi

13 Mayıs 2020

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca "Banka Şubelerinde Korunma ve Kontrol Önlemleri" başlıklı rehber hazırlandı.

Kapalı alanlardaki zemin ve diğer yüzeylerin rutin temizliğinin su ve deterjanla yapılmasının yeterli olduğu, ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğinde ise onda bir oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılması gerektiği vurgulanan rehberde, el temizliğinin önemine işaret edildi.

Rehbere göre, bankalarda numaratörler sadece tıbbı maske takan tek bir kişi tarafından kullanılacak ve sabah ve akşam uygun şekilde temizlenecek.

Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel, şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

Şube içerisinde sürekli insanlarla yüz yüze arada 1 metre veya daha kısa mesafe kalacak şekilde temas eden çalışanlar tıbbi maske takacak.

El hijyeni sağlanması için alkol içerikli el antiseptikleri ulaşılabilir noktalarda bulundurulacak.

Müşteri banka içerisinde bekleme alanında yakın mesafede oturtulmayacak. Bekleme alanında, en fazla işlem bankosu kadar müşteri bulunacak. Müşterilerle diğer müşteriler ve bankoda çalışan banka görevlisi arasında en az bir metre mesafe olacak. Banka şubesi içerisinde müşteri sayısını azaltmak için acil olmayan bazı işlemler ertelenecek.

Çalışanlara el temizliğine dikkat edilmesine yönelik eğitim verilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçiren kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendille örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorundaysa ağız ve burnu kapatması, mümkünse cerrahi maske kullanması önerildi.

Güvenlik görevlilerine yönelik öneriler

Bakanlık "Banka, PTT, Karantina Merkezleri gibi Yerlerde Çalışan Güvenlik Görevlilerine Yönelik Öneriler" için de rehber hazırladı.

Buna göre, banka, PTT, karantina merkezleri gibi yerlerde, güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için mümkünse cam kabinler kurulacak. Böyle bir imkan yoksa kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılacak. Bir metreden uzak durulacaksa sadece maske kullanımı yeterli olacak.

Güvenlik görevlileri, üst araması yaparken maske, gözlük, yüz koruyucu olmak üzere kişisel koruyucu ekipman kullanacak. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmayacak ancak el hijyeni sağlanacak. Bu ekipmanlar görev sırasında kesintisiz kullanılacak.

Görevlinin iş mahallinden yemek ve çay molası nedeniyle ayrılması halinde ekipmanlar çıkarılarak uygun şekilde evsel atık kutusuna atılacak. İş mahallinde aktif mesaiye dönülürken yeni kişisel koruyucu ekipman kullanılacak.

Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileriyle değiştirilecek. Kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilecek.

Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde en az 20 saniye su ve sabunla yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile ovalamayla uygun el hijyeni sağlanacak.

Kolay ulaşılabilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacak. Kullanılan malzemeler çıkartıldıktan sonra tekrar kullanılmayacak.