Bankalardaki döviz hesapları 1,1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 232 milyar 76,7 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Aralık ile sona eren haftada 230 milyar 972 milyon dolara geldi.

Yaşanand değişimde gerçek kişilerin döviz mevduatı 707 milyon dolar azalarak 142 milyar dolara ve tüzel kişilerin döviz mevduatı 397 milyon dolar azalarak 89 milyar dolara geriledi.

Ayrıntılar birazdan...