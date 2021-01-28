Bankalardaki döviz mevduatı rekor kırdı

Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Ocak haftasında yeni bir rekora imza attı. Dolar kurunun 7.34 liraya, Euro’nun 9 liranın altına gerilediği haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 763 milyon dolar artarak 236 milyar 106 milyon dolarla yeni rekorunu kırdı. 15 Ocak haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında çözülme yaşanmıştı.



Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Ocak haftasında 15 Ocak haftasındaki 235 milyar 343 milyon dolardan 236 milyar 106 milyon dolara yükseldi. Yılın üçüncü haftası hem bireyler hem de tüzel kişiler döviz mevduatını arttırdı. 22 Ocak haftasında bireylerin döviz mevduatı 247 milyon dolar artarak 150 milyar 8 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 507 milyon dolar artarak 86 milyar 98 milyon dolara çıktı. Son iki haftadır ticari hesaplarda döviz mevduatı artış gösteriyor.



Bireyler dolar mevduatını azalttı



Bireylerin dolar mevduatı 67 milyon dolar azalışla 76 milyar 453 milyon dolara, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 32 milyon dolar artarak 35 milyar 895 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı 236 milyon dolar artarak 34 milyar 604 milyon dolara çıktı. Tüzel kişilerin dolar mevduatı da 93 milyon dolar azalışla 46 milyar 281 milyon dolara, Euro hesaplarının dolar karşılığı da 616 milyon dolar artışla 35 milyar 685 milyon dolara yükseldi. Euro/dolar paritesi 22 Ocak haftasında 1.20 seviyelerindeydi.





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