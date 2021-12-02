Bankalardaki döviz mevduatları 3 milyar dolar azaldı

Döviz kurlarında sert yükselişler ve rekorlar birbirini izlerken yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatındaki toplam tutar geçen hafta itibariyle 2 milyar 963 milyon dolar düşüş gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 235 milyar 40 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Kasım ile sona eren haftada 232 milyar 76,7 milyon dolara geldi.

Bireyseller de ticari hesaplar da geriledi

Toplam döviz mevduatlarında son haftada en çok azalış gerçek kişilerde oldu. Gerçek kişi mevduatları 1,9 milyar dolar azalarak 140,70 milyar dolara geriledi. Tüzel kişi mevduatları da 1 milyar dolar düşüşle 89,37 milyar dolara geriledi. Mevduatlardaki düşüşle döviz kurlarının tarihi zirveye çıkması etkili oldu.

TL mevduatlarda 26 Kasım haftasında sınırlı düşüş yaşandı. 1.889,32 TL olan mevduat 0,13 düşüşle 1.889,19 TL'ye geriledi. Son haftadaki değişimle beraber toplam mevduatlar içinde dövizin payı %59'a yükseldi.

Bankalardaki toplam mevduatlar 4,65 trilyon liraya yükseldi

Bankalardaki toplam mevduat 26 Kasım itibarıyla 4 trilyon 943,07 milyar TL oldu. Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre, bankacılık sektörü toplam mevduatı geçen hafta 4 trilyon 648,78 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.