Bankalardaki mevduat ilk kez 5 triyon lirayı aştı

DÜNYA

Bankacılık sektörü toplam mevduatı geçen hafta yüzde 6,2'lik artışla ilk defa 5 trilyon liranın üzerine çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Kasım itibarıyla 227 milyar 281 milyon lira arttı.

Öte yandan döviz kurlarında sert yükselişler ve rekorlar birbirini izlerken yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatındaki toplam tutar geçen hafta itibariyle 2 milyar 963 milyon dolar düşüş gösterdi. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 235 milyar 40 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Kasım ile sona eren haftada 232 milyar 76,7 milyon dolara geldi.



Toplam döviz mevduatlarında son haftada en çok azalış gerçek kişilerde oldu. Gerçek kişi mevduatları 1,9 milyar dolar azalarak 140,70 milyar dolara geriledi. Tüzel kişi mevduatları da 1 milyar dolar düşüşle 89,37 milyar dolara geriledi. Mevduatlardaki düşüşle döviz kurlarının tarihi zirveye çıkması etkili oldu.

Kredi hacmi 4,65 trilyon lira

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 425 milyar 748 milyon liradan 4 trilyon 653 milyar 29 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 295 milyar 437 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 6,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, ilk defa 5 trilyon liranın üzerine çıkarak 5 trilyon 69 milyar 571 milyon lira oldu. Bu artışta dolar/TL’deki rekorla yabancı para mevduatının TL karşılığının yükselmesi etkili oldu.

Takipteki alacaklar 1 haftada 1,8 milyar lira arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 833 milyon lira artarak 157 milyar 600 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 121 milyar 538 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 158 milyon lira artarak 860 milyar 343 milyon lira oldu.