Bankalardaki toplam mevduat, 2.6 milyar lira oldu

20 Şubat 2020

Bankalardaki toplam mevduat 14 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1.96'lık artışla 2 trilyon 607 milyar TL oldu. Merkez Bankası haftalık bülteninde yer alan verilere göre, bankacılık sektörü toplam mevduatı geçen hafta 2 trilyon 557 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Bir önceki haftada 1 trilyon 260,4 milyar TL olan TL mevduatları geçtiğimiz hafta yüzde 3.03'lük artışla 1 trilyon 298,6 milyar TL seviyesine ulaştı.



Yabancı para mevduat tutarı ise yüzde 0,91'lik artışla 1 trilyon 308,4 milyar TL seviyesine geldi. Yabancı mevduatları bir önceki hafta 1 trilyon 296,6 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.





