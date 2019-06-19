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Bankalardan destek geldi konut satışları hareketlendi

Ziraat Bankası ve VakıfBank’ın ardından Halkbank da Enflasyona Endeksli Konut Kredisi çıkardı. 12 aylık beklenen enflasyona göre hesaplandığında kredi faizi aylık yüzde 1.2’ye kadar düşerken gayrimenkul piyasasında hareketlilik başladı... Leyla İlhan'ın haberi...

Bankalardan destek geldi konut satışları hareketlendi
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