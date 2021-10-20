Bankalardan güçlü kâr büyümesi bekleniyor

Şebnem TURHAN

Bilanço dönemi Arçelik ve Tav Havalimanları’nın finansallarını açıklamasıyla başlıyor. Analistlerin beklentileri banka dışı şirketlerde geçen yılki düşük baz etkisiyle yıllık iki katına varan kar artışı yönünde şekillenirken bankalarda da geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24-40 arası kar büyümesi yönünde oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bilanço açıklama son tarihi konsolide olmayan şirketler için 1 Kasım ve konsolide olan şirketler için 9 Kasım olarak belirlendi.

Garanti BBVA Yatırım’ın tahminleri yılın üçüncü çeyreğinde bankalar için yıllık yüzde 26, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 20 kar büyümesine işaret ediyor. Banka-dışı şirketler için ise, yüzde 118 yıllık net kar artışı öngörülürken ikinci çeyreğe göre ise yatay bir seyir öngörüldü.

Garanti BBVA Yatırım, bankacılık sektöründe güçlü bir kar artışı öngörüyor. Araştırma kapsamındaki bankaların toplam 9 milyar lira net kâr açıklamaları tahmin edildi. Yılın 3. çeyreğinde mevduat faizleri ortalamada 1.5 puan yükselirken, kredi faizleri ise sadece 0.8 puan arttı, dolayısıyla yeni fiyatlamalar tarafında bankaların kredi mevduat makası daralmaya devam etti. Ancak, önceki çeyreklere göre daralmanın hızında bariz bir yavaşlama yaşanması bankaların lehine oldu.

Kamu bankalarında iyileşme son çeyrekte

Garanti BBVA Yatırım, araştırma kapsamındaki bankalardan, Yapı Kredi ve Akbank’ın bu çeyrekte güçlü net faiz marjları ve komisyon gelirleri ile benzerlerine göre olumlu ayrışmasını beklerken kamu bankalarında ise kötü geçen ilk yarının sonrasına henüz toparlanma sinyalleri göremediğini vurguladı. Araştırma notunda kamu bankalarında asıl marj ve karlılık iyileşmesinin yılın son çeyreğinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma ise araştırma kapsamında yer alan bankaların net kar rakamının bir önceki çeyreğe göre yüzde 21 geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 40 artış göstermesini bekliyor. Böylelikle özsermaye karlılıklarının bir önceki döneme kıyasla 200 baz puan artış ile yüzde 14.1 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Deniz Yatırım TL kredilerdeki büyümenin bir önceki döneme göre biraz daha hız kazanması ve özel sektör bankalarının nispeten daha hızlı bir büyüme performansı sergilemesi, mevduat büyümesinin kredilere göre biraz daha hızlı olması ve böylelikle mevduatın krediye dönüşüm oranının gerilemesinin güçlü kar büyümesinde etkili olduğunu vurguladı. Menkul kıymetler tarafında TÜFE’ye endeksli bonoların bilanço içerisindeki ağırlığının biraz daha artış göstermesinin bu büyümeyi desteklediğini belirtti.

Deniz Yatırım raporunda “Karlılık tarafında ise kredilerin yeniden fiyatlanması nedeniyle TL kredi/mevduat faiz makasında toparlanmanın devam etmesini, TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyondaki yüksek seyre bağlı olarak marj katkısının önceki çeyreğe göre daha yüksek olmasını, komisyon gelirlerindeki güçlü seyrin devam etmesini ve kredi risk maliyetlerinin ise bir önceki döneme göre yatay/hafif iyileşmesini özetleyebiliriz” denildi.

Yıllık bazda kar artışları ve özsermaye karlılığındaki gelişmeler ele alındığında Akbank ve Yapı Kredi’nin ön plana çıkabileceği belirtilen raporda Garanti BBVA’nın ise sürdürülebilir yüksek karlılık seviyesinin korunmasının beklendiği kaydedildi.

Banka dışı sektörlerde karı maliyetler baskılayacak

Garanti BBVA Yatırım’ın raporunda banka dışı şirketlerde ise yüzde 119 yıllık satış büyümesi tahmin edildiği belirtilen raporda “Üçüncü çeyrekte değer kaybetmeye devam eden TL, yüksek enflasyon ve artan enerji ve tedarik maliyetleri şirketlerin net kârları ve FAVOK marjları üzerinde baskı oluşturdu. 3Ç21’de TL’deki değer kaybı yüzde 4,3 olurken, enerji ve emtia fiyatlarında genele yayılan bir yükselme trendi görüyoruz. Bu görünüm rafineri sektöründe stok karını yukarı yönlü desteklerken, şirketlerin maliyetlerini ise artırıcı yönde baskı yarattı” denildi.

Denizbank Yatırım finans dışı tarafta otomotiv sektöründe yurt içi satışlardaki azalmayla birlikte daralmalar görülmesini, beyaz eşya sektöründe de yüksek ham madde fiyatlarının olumsuz etkilerinin devam etmesini beklediğini kaydetti. Raporda demir-çelik sektöründeki büyüme ve karlılığın 3Ç20’nin oldukça üzerinde gerçekleşeceğinin düşünüldüğü yer aldı.