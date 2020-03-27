Bankalardan iki yeni destek kredisi

27 Mart 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için yeni adımlar attı. Bankacılık sektörü tarafından ekonomik faaliyetin desteklenmesi için çek ödeme destek kredisi ve ekonomik istikrar kalkan kredisi uygulamaya alınacak. Çek ödeme destek kredisi azami 10 milyon, ekonomik istikrar kalkan kredisi ise azami 50 milyon lira olacak. Sektör farkı olmaksızın tüm firmalar istedikleri kredi paketine başvurabilecek. Uygulamaya katılacak bankalar ise katılımlarını duyurup 31 Mart itibariyle paketler için talep kabul etmeye başlayacaklar.

TBB’den yapılan açıklamada, Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecek. Bu kapsamda kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak. Azami kredi tutarı 10 milyona kadar çıkabilecek. Yıllık cirosu 25 milyona kadar olan şirketlere azami 1 milyon lira, 25-125 milyon lira arası olanlara azami 5 milyon lira, 125 milyon üzeri cirosu olanlara da azami 10 milyon lira kredi kullandırılabilecek.

Çek kredisi desteğine ek olarak bankalar, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği”ne başlayacak.

Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunuyor. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecek. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak.

Bu destek kapsamında da yıllık cirosu 25 milyon liraya kadar olan işletmelere azami 5 milyon lira, 25-125 milyon lira olanlara azami 25 milyon lira, 125 milyon ve üzerine ise azami 50 milyon lira kredi desteği sağlanacak. Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabilecekler. TBB açıklamasında uygulamaya katılacak olan bankaların, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacakları vurgulandı.

1- Çek Ödeme Destek Kredisi

KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları

Yıllık Ciro (TL) Azami Kredi Tutarı (TL) 0-25 milyon 1 milyon 25-125 milyon 5 milyon 125 milyon üzeri 10 milyon



2- Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği

KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları