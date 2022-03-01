Bankalardan ocak sonu itibarıyla 20 milyar liralık net kar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektörünün net karı ocak sonu itibarıyla 20,09 milyar TL oldu. Sektörün aktif toplamı ise 9 trilyon 221,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 5 milyar 644 milyon TL artmış oldu.

Ocak 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 965 milyar 447 milyon TL, menkul değerler 1 trilyo 524 milyar 611 milyon TL olarak açıklandı. 2021 yılsonuna göre sektörün, toplam aktifi yüzde 0,1; krediler toplamı yüzde 1,3; menkul değerler toplamı yüzde 3,3 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,13 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 1,5 artışla 5 trilyon 381 milyar 75 milyon TL'ye ulaştı.

2021 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 5,3 artışla 751 milyar 958 milyon TL olurken, Ocak 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 20 milyar 90 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,53 seviyesinde.