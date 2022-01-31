Bankalardan tüm zamanların en yüksek kârı

Şebnem TURHAN



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık bankacılık sektörü verilerine göre 2021 yılını sektör 92 milyar 83 milyon lira kar ile kapattı. 2020 yılında 58 milyar 503 milyon lira kar eden sektör bir yılda karını yüzde 57,4 arttırmış oldu. Bankacılık sektörü 2021 yılında tüm zamanların en yüksek net karına ulaşmış oldu.



BDDK verilerine göre Aralık 2021 döneminde bankacılık sektörünün, aktif büyüklüğü 9 trilyon 213 milyar 196 milyon TL’ye yükseldi. Sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 3 trilyon 106 milyar 754 milyon TL arttı.



Aralık 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 900 milyar 955 milyon TL’ye yükselirken menkul değerler 1 trilyon 476 milyar 598 milyon TL olarak gerçekleşti. BDDK verilerine göre 2020 yılsonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 50,9, krediler toplamı yüzde 37, menkul değerler toplamı yüzde 44,4 artış gösterdi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre 2021 sonunda kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,15 oldu.



Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre yüzde 53,5 artışla 5 trilyon 303 milyar 348 milyon TL’ye yükseldi. Bankacılık sektörünün 2020 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 18,6 artışla 710 milyar 965 milyon TL’ye çıkarken, Aralık 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 92 milyar 83 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,34 seviyesinde hesaplandı.