Bankalardan turizmcilere 10 milyar liralık kredi desteği

16 Ekim 2020

ANKARA(DÜNYA)



COVID-19 salgının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla konaklama tesislerine ve tedarikçilerine yönelik Türkiye Bankalar Birliği 16 bankanın katılımıyla Turizm Destek Paketi başlattı.



Paket kapsamında Hazine garantisi ve KGF kefaletiyle işletmelere ve tedarikçilerine toplam 10 milyar lira kredi kullandırılacak. Krediler azami 12 ay geri ödemesiz olmak üzere 48 ay vade ile kullandırılacak. Faiz; sabit faizli kredilerde azami yüzde 14.5, değişken faizli kredilerde ise TLREF+200 baz puan olacak.



Firmaların kullanabilecekleri kredi cirolarına göre belirlenecek ve üst sınır 40 milyon lira olacak. Üst sınırı 40 milyon lira olan kredilerde KGF 32 milyon liralık kefalet verecek.



Buna göre cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar 100 bin lira, 3-25 milyon lira arasında olan firmalar 1 milyon lira, 25-50 milyon lira olan firmalar 5 milyon lira, 50-125 milyon lira olan firmalar 10 milyon lira ve 125 milyon lira üzerinde olan firmalar ise 20 milyon liraya kadar krediden yararlanabilecekler. Konaklama sektöründe ise ayrıca üst limit 40 milyon lira olacak.