Bankalardan 'üzerimize düşeni yapacağız' mesajı

BDDK ile 2 Eylül'de yapılan toplantıya ilişkin açıklama yapan Türkiye Bankalar Birliği, görüşmenin olağan program çerçevesinde gerçekleştirildiğini duyurdu. TBB, toplantıda, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve beklentiler değerlendirildiğini aktardı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "TBB olarak, bankacılık sektörünün her bir üyesiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ülkemizin sağlıklı olarak büyümesine katkı vermek amacıyla ekonomi yönetimi ile birlikte yakın iletişim içinde çalışarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz." denildi.

Açıklama şu şekilde:

"Bankacılılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantı hakkında basında yer alan ve kamuoyunda yanlış algılamaya neden olabilecek yanıltıcı yorum ve değerlendirmeler nedeniyle bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Yılın belli dönemlerinde periyodik olarak yapılagelen olağan program çerçevesindeki toplantıda, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve beklentiler değerlendirilmiştir.

Yapılan toplantıda salgın tedbirleri kapsamında alınan ve 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermesi öngörülen geçici düzenlemelerin yanı sıra temel bankacılık büyüklüklerinin seyri, ekonomik faaliyetin finansmanı, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve uygulamalar müzakere edilmiştir.

Açık bir iletişim içinde geçen, yararlı ve verimli olan toplantıda TBB Yönetim

Kurulu Üyeleri, basında yer alan haberlerin aksine, yapıcı şekilde görüş ve değerlendirmelerini sunmuşlar, önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan makroekonomik politikaların belirlenmesi sürecine katkı sağlamışlardır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği olarak, bankacılık sektörünün her bir üyesiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ülkemizin sağlıklı olarak büyümesine katkı vermek amacıyla ekonomi yönetimi ile birlikte yakın iletişim içinde çalışarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."