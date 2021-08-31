Bankaların 7 aylık karı; 40,2 milyar lira

Türk bankacılık sektörü temmuz sonu itibarıyla 40,2 milyar lira net kar elde ederken aktif toplamı ise 6 trilyon 712 milyar 255 milyon TL oldu. Bir önceki ayda yaklaşık 6,73 trilyon lira düzeyindeydi sektörün aktif toplamı 2020 yıl sonuna göre ise 605 milyar 814 milyon TL arttı.

Bankaların geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığı ise yüzde 3,1 artışa işaret ediyor.

2020 yılsonuna göre sektörün, toplam aktifi yüzde 9,9; krediler toplamı yüzde 8,6; menkul değerler toplamı yüzde 11,8 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 3,71 düzeyinde. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre yüzde 13,3 artışla 3.916.081 milyon TL'ye ulaştı.

2020 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 6,2 artışla 636.692 milyon TL olurken, Temmuz 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 40.189 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,45 seviyesinde bulunuyor.