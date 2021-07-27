Bankaların büyüme beklentisi zayıf

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören şirketlerin 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilançoları bu haftadan itibaren açıklanmaya başlıyor. İlk açıklanan bilançolar genelde BİST30 şirketleri yani büyük şirketler arasında olacak. Bugün açılışı TAV Havalimanları yapacak yarın Akbank onu takip edecek. Yapılan analizlerde bankaların geçen yılın ikinci çeyreğine göre net karlarını yüzde 4,7-6 arasında artırması beklenirken banka dışı sektörlerde ise net kar artışı iki üç katını buluyor. Kamu bankaları ise geçen yıl kredi genişlemesinin ardından bu yıl düşük performansıyla dikkat çekiyor.

Deniz Yatırım’ın analizinde tüm sektörler toplamında net kar artış tahmini yüzde 71 seviyesinde bulunuyor. Analize göre bankalar için ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 4,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,6 artış bekleniyor. Bankalar için öne çıkar hususların başında ise kredi/mevduat faiz makasında bir önceki döneme göre yatay/hafif pozitif bir seyir gelirken TÜFE’ye endeksli bonoların getirilerinde iyileşme ve kedi risk maliyetinde belirgin bir gerileme sektörün kar artışını destekliyor. Bankacılık hizmet gelirlerinde yıllık bazda belirgin bir toparlanma yaşanması da olumlu katkı verirken sermaye piyasası işlem gelirlerinde bir önceki döneme göre gerileme yaşanması da net kar değişimini etkileyen faktörler arasında sıralanıyor.

Kamu bankalarında iyileşme üçüncü çeyrekte

Özel bankaların kar momentumunu kamu bankalarına kıyasla daha yüksek bekleyen Deniz Yatırım analizinde kamu bankalarında üçüncü çeyrekten itibaren marj iyileşmesinin daha belirgin olabileceğini kaydedildi. Yapı Kredi Bankası’nda sektördeki genel olarak sınırlı kar büyümesine göre daha yüksek bir kar büyümesi olabileceğini tahmin eden Deniz Yatırım TSKB de çeyreksel olarak sınırlı kar artışı beklentimize rağmen karşılık oranlarındaki yükselmesini olumlu değerlendirdi.

Finans dışı tarafta ise perakendede büyüme hızının önceki çeyreğe göre bir miktar hız kesmesini; otomotiv, cam, petrokimya ve havacılık sektörlerinde ise düşük baz etkisi nedeniyle güçlü büyümeler görülmesini bekleniyor. Demir-çelik sektöründeki büyüme ve karlılığın 1Ç21’in de üzerinde gerçekleşmesi olası görülürken hisse bazında bakıldığında, hacim büyümesi ve olumlu kur etkisiyle Doğuş Otomotiv, nihai ürün marjlarının yüksek seyri ile Petkim, tüm segmentlerde talep canlanması ve olumlu kur etkisiyle Şişecam, güçlü talep ve borçluluktaki azalışın etkisiyle Kardemir’in yıllık bazda belirgin net kar artışı kaydedeceği tahmin edildi.

Kredi hacminde yüzde 3,6 büyüme beklentisi

Vakıf Yatırım’ın analizinde ise araştırma kapsamında bulunan bankaların toplam net karında, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7, yıllık bazda ise yüzde 17,1 oranında yükseliş tahmin edildi. Mevduat bankaları arasında, ikinci çeyrekte net risk maliyetinde gerilemenin katkısı ile çeyreksel bazda net karını en çok artırmasını beklediğimiz bankanın, yüzde 26,1 kar büyümesi ile Yapı Kredi

Bankası olacağını öngörüldü. Diğer yandan, ikinci çyerekte net faiz marjında zayıf seyrin devam etmesinin sonucunda Halkbank’ın yüzde 14,4 düşüş ile net karı en fazla azalan banka olacağı değerlendirildi.

Analizde, bankaların toplam kredi hacminde yüzde 3,6, mevduatta yüzde 5,4 artış beklenirken Garanti Bankası’nın yüzde 4,9 ve Akbank’ın yüzde 4,8 ile çeyreksel bazda en yüksek kredi büyümesi elde eden bankalar olacağı tahmin edildi.

İkinci çeyrekte Vakıf Yatırım’ın analizinde finans dışı şirketlerin satış gelirlerinin, FAVÖK ve net karlılıklarında sırasıyla yıllık yüzde 84, yüzde 90 ve yüzde 518 (havacılık sektörü hariç yüzde 151 net kar büyümesi) artış öngörüldü. Ürün fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin yansımalarıyla birlikte demir çelik sektörü şirketlerinin yılın ilk çeyreğindeki performanslarını da aşarak, ikinci çeyrekte döneminde oldukça güçlü sonuçlar açıklaması beklenen analizde talep ve fiyatlama tarafında güçlü seyrin korunmasına bağlı olarak, otomotiv sektörü şirketlerinin bu çeyrekte de güçlü operasyonel ve net karlılık büyümelerine ulaşacağı tahmin edildi.

Banka dışı sektörlerde net kar artışı beklentisi yüzde 180,7

Ziraat Yatırım’ın analizinde ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde bankaların toplam karlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,7 oranında artacağı tahmin edildi. Analizde net faiz gelirlerinde tüm bankalarda genel olarak çeyreksel artış kaydedilmesi öngörülürken ücret ve komisyon gelirlerinde ise ikinci çeyrekte Akbank ve Yapı Kredi Bankası hariç bir önceki çeyreğe göre, artan ekonomik aktivite ve tüketici kredilerindeki güçlü seyirin de etkisiyle artış kaydedileceği tahmin edildi. Kamu bankalarında ikinci çeyrekte ücret ve komisyon gelirlerindeki artışın diğer bankalara nazaran düşük bazın da etkisiyle daha yüksek olması bekleniyor.

En yüksek kar artışı Yapı Kredi'de bekleniyor

Analizde, ikinci çeyrekte sorunlu kredi oluşumundaki azalma ve kurlardaki artışın görece düşük olması, karşılık giderlerinin bir önceki çeyreğe göre azaldığı kaydedildi. Bankalarda bir önceki çeyreğe göre en yüksek kar artışını Yapı Kredi Bankası’nın kaydedeceğini öngörürken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise Garanti BBVA’nın en yüksek kar artışını kaydedeceği beklentisine yer verildi. Kamu bankalarında Halk Bankası’nda bir önceki çeyreğe benzer düşük kar kaydedileceği tahmin edilirken, Vakıfbank’ın karının da çeyreksel olarak yüzde 15,3 oranında gerileyeceği öngörüldü.

Erdemir ve İsdemir'in katkısı büyük

Ziraat Yatırım’ın analizinde banka dışı şirketlerde, toplam karın 2021 yılının 2. çeyreğinde 19 milyar 999 milyon TL seviyesinde gerçekleşeceği ve yıllık yüzde 180,7 oranında artması öngörüldü. Kaydedilmesi öngörülen bu artışta THY ve Tüpraş’ın 2020 ikinci çeyrekteki yüksek zararlardan bu yıl ikinci çeyrekte kara geçmeleri ile Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik’in karlılıklarının oldukça yüksek olacağı beklentisi önemli etken olarak sıralandı.