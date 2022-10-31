Bankaların döviz varlıkları yüzde 6,2 geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan 'BIS-Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri - 2022 II. Çeyrek İstatistikleri'ne göre, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 6,2 azalışla 323,2 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 6,2 azalışla 186,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,6 azalışla 319,7 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 11,1 azalışla 235,5 milyar ABD doları oldu.

Bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,1 artışla 34,7 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 1,5 artışla 27,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 3,1 artışla 24,9 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 1,8 artışla 18,1 milyar ABD doları oldu.