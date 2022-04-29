Bankaların döviz varlıkları yüzde 9 arttı

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 9 artışla 344,5 milyar dolar, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 1,6 artışla 199,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) açıklanan 2021 yılı 4. çeyrek konsolide bankacılık verilerine göre, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2020 yıl sonuna göre yüzde 1 artışla 349,9 milyar dolar, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 1,1 artışla 265 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 23,2 artışla 33,7 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 46,6 artışla 27,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 29,9 artışla 24,2 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 71,8 artışla 17,8 milyar dolar oldu.