Bankaların iştahı arttı, iki yıllık faiz yüzde 8.7’ye indi

24 Nisan 2020

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Bankaların aktif rasyosunu tutturmak amaçlı tahvil alımları ve TCMB’nin 100 baz puan faiz indirimi, tahvil rallisinin devamında etkili oldu. Getirilerde yukarı yön TCMB'nin tarihinin en hızlı tahvil alımlarını gerçekleştirmesine rağmen sürüyordu. Ancak BDDK’nın Aktif Rasyo düzenlemesi ve TCMB’nin faizi yüzde 8,75'e çekmesi, bu hafta faiz getirilerinde sert düşüşe neden oldu. Haftaya yüzde 10’un üzerinde başlayan iki yıllık gösterge tahvil, haftanın son işlem günü yüzde 8.7 seviyesine kadar indi.

Bankaların tahvil iştahı arttı

Bankaları daha çok kredi vermeye, tahvil alımına gitmeye ya da TCMB ile swap yapmaya yönelten Aktif Rasyo düzenlemesi tahvil piyasasını hareketlendirdi. Bankalar, nisan ayının bitimine az bir süre kala tahvil alımına yoğunlaştı. Hazine'nin düzenlediği ihaleye bankaların ilgisi BDDK kararı sonrası oldukça arttı. Bu haftaki TÜFE’ye endeksli tahvil ihracına gelen talep bunun en bariz örneği oldu. Önümüzdeki hafta ihalelerin devam edecek olmasına rağmen bu haftaki ihalede 13 milyar TL borçlanan Hazine, şubat borçlanma öngörüsünü de şimdiden aştı.

Haftaya 4 ihale var

Hazine haftaya 3 ihale ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek. 27 Nisan Pazartesi 2 ihale düzenlenecek. İlk ihalede, 5 ay (161 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Tahvil ihalesi düzenlenecek salı günü, kira sertifikası ihracı da yapılacak. İhalede, 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Ayrıca 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.

Kısa sürede kredi yerine tahvil alımı

Dünya Gazetesi Yazarı, Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, bankaların tahvil iştahı için şu değerlendirmede bulundu: “BDDK düzenlemesi sonrası bankaların kısa vadede mayıs ayı için AR tutturmaları kredi hacmindeki artışı cephesinden kalan zaman da göze alındığında çok mümkün görünmüyor. Bu nedenle formülün pay kısmında yer alan menkul kıymet kalemi tercih ediliyor. TCMB faiz indirimi döngüsünün devam edeceği de düşünüldüğünde doğal olarak getiri eğrisinin kısa tarafı alımlarla öne çıkıyor.”

Ünlü&Co/DAHA'nın faizdeki düşüşlerle ilgili değerlendirmesi şöyle: Gerek TCMB’nin faiz indirimi kararı gerekse BDDK’nın aktif rasyo uygulamasını hayata geçirmesinin ardından faizler kısa vadelerde çok daha belirgin olmak üzere getiri eğrisi boyunca aşağı yönlü bir eğilim sergiliyor. Bu noktada 2 ve 10 yıl vadeli faizler arasındaki makasın 300 baz puanı da aşarak belirgin şekilde açıldığını görüyoruz. Aşırı olarak değerlendirdiğimiz bu makas bir miktar daralma eğilimi gösterebilir. Zaman zaman değer kazanma eğilimi sergilese de TL’deki yüksek kırılganlığın tahvillerin cazibesini azalttığını söylemek mümkün. Diğer taraftan kısa vadede mevduat faizlerinde de aşağı yönlü eğilim izlenmesi şaşırtıcı olmayacaktır